Сбои в работе мобильного интернета наблюдаются в 16 регионах России

По данным издания URA.ru, в ряде регионов России зафиксированы массовые сбои в работе мобильного интернета. Проблемы с доступом к сети наблюдаются в Московской, Ленинградской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тюменской, Самарской, Тамбовской, Челябинской и Магаданской областях, а также в республиках Тыва и Якутия и на Дальнем Востоке — в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях.

Как отмечает источник, такие ограничения связаны с ростом угроз со стороны беспилотников. Ограничение передачи данных позволяет затруднить координацию противника, а также повышает эффективность мер по противодействию дронам. Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее пояснял, что современные беспилотники активно используют цифровую связь и могут получать необходимые координаты прямо с мобильных вышек. По его словам, блокировка интернета нарушает работу навигационных систем БПЛА и делает невозможными точные удары по объектам на земле.

Кроме того, при отсутствии сигнала беспилотники теряют ориентацию и не могут передавать данные для корректировки маршрутов. Это позволяет значительно снизить риски поражения гражданской инфраструктуры и жилых районов. Официальные ведомства пока не комментировали ситуацию. Между тем в ряде регионов граждане сообщают о перебоях в доступе к сети в течение последних суток.