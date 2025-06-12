Глобальные сбои затронули крупные онлайн-платформы и сервисы Google

Вечером 12 июня пользователи по всему миру заметили перебои в работе нескольких крупных онлайн-платформ. Согласно информации с сервиса Downdetector, первые жалобы начали поступать около 21:00 мск, а максимальное число сообщений произошёл через час.

Трудности возникли у множества сервисов Google — в числе которых Gmail, Drive, Maps и поисковая система. Наряду с этим сбои затронули маркетплейсы Amazon и Etsy, музыкальный стриминг Spotify, а также платформы Discord и Snapchat, Zoom и Cloudflare.

Информацию о сбоях подтвердили и в Роскомнадзоре. Как указали в ведомстве на запрос ТАСС, предварительно, проблема связана со сбоем на зарубежной инфраструктуре сервисов. Ранее корпорация Google подтвердила факт технических неполадок, указав, что специалисты компании занимаются их устранением и приносят извинения пользователям, на которых это повлияло.

Cloudflare также объявила о возврате к нормальному режиму, предупреждая о вероятности периодических сбоев, обусловленных повторной обработкой информации и обновлением кэшированных данных. Параллельно зафиксированы перебои в работе искусственного интеллекта: сервисы Character AI и Open AI, включая ChatGPT.