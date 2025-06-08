ChatGPT научили подключаться к сервисам Google и Microsoft

OpenAI расширила функциональность ChatGPT, представив возможность интеграции с популярными сервисами для работы с данными. Теперь пользователи платных подписок (Plus, Pro, Team, Enterprise и Edu) могут подключать ИИ-ассистента к таким платформам как Gmail, Outlook, «Google Диск» и Microsoft Teams, что позволяет ChatGPT работать с информацией в реальном времени.

Согласно заявлению компании, искусственный интеллект получил способность взаимодействовать с сервисами — находить нужную информацию и использовать её при формировании ответов. При этом утверждается, что доступ к данным предоставляется исключительно с согласия пользователя и строго в рамках предоставленных разрешений.

Для корпоративных клиентов доступны дополнительные интеграции с такими платформами, как SharePoint, Dropbox и Box. Однако европейские пользователи пока не смогут воспользоваться новыми функциями — их запуск в ЕС отложен до завершения всех необходимых согласований с регуляторами в области защиты данных.