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8 июня, 12:34

ChatGPT научили подключаться к сервисам Google и Microsoft

OpenAI: ChatGPT научился подключаться к Gmail, Outlook и Teams

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T. Schneider

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T. Schneider

OpenAI расширила функциональность ChatGPT, представив возможность интеграции с популярными сервисами для работы с данными. Теперь пользователи платных подписок (Plus, Pro, Team, Enterprise и Edu) могут подключать ИИ-ассистента к таким платформам как Gmail, Outlook, «Google Диск» и Microsoft Teams, что позволяет ChatGPT работать с информацией в реальном времени.

Согласно заявлению компании, искусственный интеллект получил способность взаимодействовать с сервисами — находить нужную информацию и использовать её при формировании ответов. При этом утверждается, что доступ к данным предоставляется исключительно с согласия пользователя и строго в рамках предоставленных разрешений.

Для корпоративных клиентов доступны дополнительные интеграции с такими платформами, как SharePoint, Dropbox и Box. Однако европейские пользователи пока не смогут воспользоваться новыми функциями — их запуск в ЕС отложен до завершения всех необходимых согласований с регуляторами в области защиты данных.

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Многие опасаются искусственного интеллекта и порой не зря. Ранее ChatGPT рассказал мужчине, что он убил собственных детей. Нейросеть попросту смешала реальные данные с вымышленной информацией. Юристы не смогли найти никаких подтверждений этим сведениям в газетных архивах о людях с таким же именем. В результате мужчина подал жалобу на компанию OpenAI.

Юрий Лысенко
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