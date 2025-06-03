Юра Борисов может сыграть в голливудском фильме о создателе ChatGPT
Deadline: Юра Борисов и Эндрю Гарфилд могут сняться в ленте Гуаданьино об OpenAI
Юра Борисов. Обложка © ТАСС / AP / John Locher
Российский актёр Юра Борисов готовится к покорению Голливуда. По данным Deadline, артист ведёт переговоры об участии в новом фильме Луки Гуаданьино «Искусственное» (Artificial), где его партнёрами по съёмочной площадке могут стать Эндрю Гарфилд («По соображениям совести», «Новый Человек-паук») и Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик», «Боб Дилан: Никому не известный»).
Хотя контракт еще не подписан, инсайдеры уверены, что именно этот звёздный состав соберётся под руководством итальянского режиссёра. Гуаданьино — обладатель Серебряного льва Венецианского кинофестиваля 2022 года за лучшую режиссёрскую работу («Целиком и полностью»). Среди других его значимых картин — «Назови меня своим именем», «Охотник за трюфелями», «Мы те, кто мы есть», «Большой всплеск», «Суспирия», «Претенденты».
Съёмки ленты для Amazon MGM Studios могут начаться летом 2025 года в Сан-Франциско и Италии. Сценаристом проекта стал Саймон Рич («Головоломка», «Чудотворцы»). Фильм расскажет об истории Сэма Альтмана — генерального директора компании Open AI, которая создала ChatGPT. Предварительно, Борисов сыграет сооснователя компании, американского учёного Илью Суцкевера, который родился в СССР в 1986 году.
Ранее Life.ru писал, что актёр Юрий Борисов заключил соглашение с американским агентством United Talent Agency (UTA). Компания, представляющая таких звезд, как Харрисон Форд, Брук Шилдс, Тимоти Шаламе и Майкл Джей Фокс, будет работать с артистом во всех направлениях.