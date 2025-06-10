В работе ChatGPT произошёл масштабный сбой по всему миру
Downdetector: Пользователи со всего мира сообщили о сбое в работе ChatGPT
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov
В работе ChatGPT произошёл крупный сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector.
Сбои в работе ChatGPT. Фото © Downdetector
Жалобы поступают из Казахстана, Германии, Нидерландов, Польши, Узбекистана. У большей части пользователей не работают сайт и мобильное приложение.
Напомним, на днях компания OpenAI сообщила о крупном расширении функционала ChatGPT. Нейросеть научили подключаться к сервисам Gmail, Outlook, «Google Диск» и Microsoft Teams, что позволит ИИ работать и данными в реальном времени. Связано ли это обновлением с нынешним сбоем — неизвестно.