В работе ChatGPT произошёл масштабный сбой по всему миру

Жалобы поступают из Казахстана, Германии, Нидерландов, Польши, Узбекистана. У большей части пользователей не работают сайт и мобильное приложение.

Напомним, на днях компания OpenAI сообщила о крупном расширении функционала ChatGPT. Нейросеть научили подключаться к сервисам Gmail, Outlook, «Google Диск» и Microsoft Teams, что позволит ИИ работать и данными в реальном времени. Связано ли это обновлением с нынешним сбоем — неизвестно.