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Регион
10 июня, 11:28

В работе ChatGPT произошёл масштабный сбой по всему миру

Downdetector: Пользователи со всего мира сообщили о сбое в работе ChatGPT

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

В работе ChatGPT произошёл крупный сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Сбои в работе ChatGPT. Фото © Downdetector

Сбои в работе ChatGPT. Фото © Downdetector

Жалобы поступают из Казахстана, Германии, Нидерландов, Польши, Узбекистана. У большей части пользователей не работают сайт и мобильное приложение.

Юра Борисов может сыграть в голливудском фильме о создателе ChatGPT
Юра Борисов может сыграть в голливудском фильме о создателе ChatGPT

Напомним, на днях компания OpenAI сообщила о крупном расширении функционала ChatGPT. Нейросеть научили подключаться к сервисам Gmail, Outlook, «Google Диск» и Microsoft Teams, что позволит ИИ работать и данными в реальном времени. Связано ли это обновлением с нынешним сбоем — неизвестно.

Юрий Лысенко
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