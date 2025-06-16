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Регион
16 июня, 12:41

Губернатор Псковской области объяснил сбои в работе мобильного интернета в регионе

Ведерников: В Псковской области ограничен мобильный интернет для безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Нарушения в работе мобильного интернета в Псковской области имеют временный характер и вызваны введёнными мерами по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Поступает много обращений, связанных с отсутствием в некоторых местах мобильного доступа в сеть Интернет. Решение о временном ограничении было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области», — сказано в публикации.

Глава региона добавил, что аналогичные меры действуют и в других субъектах России. Население Псковской области не оповещали о возможных проблемах со связью, как это было перед Днём Победы, так как решается вопрос не безопасности конкретного мероприятия, а об «иной ситуации, публичная подготовка к которой просто невозможна». Ведерников попросил жителей региона отнестись к неудобствам с пониманием и подчеркнул, что проблемы с мобильным доступом в Интернет имеют временный характер.

Глобальные сбои затронули крупные онлайн-платформы и сервисы Google
Глобальные сбои затронули крупные онлайн-платформы и сервисы Google

Как и сказал Михаил Ведерников, сбои в работе мобильного интернета в последнее время фиксируются в разных регионах России. Так, 10 июня связь пропадала в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, а накануне мобильный интернет работал с перебоями в Татарстане на фоне налёта украинских БПЛА.

Юрий Лысенко
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