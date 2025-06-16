Губернатор Псковской области объяснил сбои в работе мобильного интернета в регионе

«Поступает много обращений, связанных с отсутствием в некоторых местах мобильного доступа в сеть Интернет. Решение о временном ограничении было принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Псковской области», — сказано в публикации .

Глава региона добавил, что аналогичные меры действуют и в других субъектах России. Население Псковской области не оповещали о возможных проблемах со связью, как это было перед Днём Победы, так как решается вопрос не безопасности конкретного мероприятия, а об «иной ситуации, публичная подготовка к которой просто невозможна». Ведерников попросил жителей региона отнестись к неудобствам с пониманием и подчеркнул, что проблемы с мобильным доступом в Интернет имеют временный характер.