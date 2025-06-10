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Регион
10 июня, 10:16

Сбои в работе мобильного интернета фиксируют в Санкт-Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Romanchini

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Romanchini

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области массово сообщают о перебоях в работе мобильной связи и интернета. По данным ресурса Downdetector, регион возглавляет список российских городов по количеству жалоб на сбои.

Только за последний час более 2 тысяч пользователей зафиксировали проблемы с подключением, за сутки — свыше 9 тысяч. Рост жалоб начался около пяти утра — в это же время в аэропорту Пулково были введены ограничения на полеты. В 05:57 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении в регионе режима воздушной тревоги из-за атаки беспилотников. В сообщении уточнялось, что в ряде районов действуют ограничения на работу мобильной связи и интернета.

К 9:45 власти региона отчитались об успешном отражении атаки и отмене режима воздушной опасности. Тем не менее, пользователи продолжают жаловаться на перебои. На Downdetector пишут: «Нет связи с восьми утра», «интернет не работает», «дозвониться можно с 48-й попытки, интернета нет — Красносельский район».

Третий украинский беспилотник приземлили в Ленобласти на фоне воздушной тревоги
Третий украинский беспилотник приземлили в Ленобласти на фоне воздушной тревоги

Напомним, что в минувшую ночь расчёты войск противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских дрона над российскими регионами. Наибольшее количество дронов, а именно 46 БПЛА, было сбито над Брянской областью. Над Белгородской областью нейтрализовано 20 беспилотников.

Марина Фещенко
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