Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по Брянской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon
Четверо мирных жителей получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ на Брянск. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«Очередной подлый удар украинских нацистов. ВСУ атаковали город Брянск с помощью БПЛА. В результате варварского удара ранены четверо мирных жителей», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ атаковали беспилотником сотрудников Запорожской АЭС. Всё произошло в 350-400 метрах от блоков станции. Среди атомщиков пострадавших нет.