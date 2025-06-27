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Регион
27 июня, 17:49

Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Четверо мирных жителей получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ на Брянск. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Очередной подлый удар украинских нацистов. ВСУ атаковали город Брянск с помощью БПЛА. В результате варварского удара ранены четверо мирных жителей», — написал он в своём телеграм-канале.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ атаковали беспилотником сотрудников Запорожской АЭС. Всё произошло в 350-400 метрах от блоков станции. Среди атомщиков пострадавших нет.

Александра Мышляева
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