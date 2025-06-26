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26 июня, 14:18

«Подлая атака»: Рой дронов налетел на администрацию округа в ЛНР

Пасечник: Рой дронов ВСУ атаковал здание администрации Троицкого округа в ЛНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Сегодня в 14:25, в разгар трудового дня, посёлок городского типа Троицкое в ЛНР подвергся масштабной атаке с воздуха. Около 15 украинских дронов врезались в здание администрации муниципального округа, вызвав пожар внутри. Об этом рассказал у себя в телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник, назвав действия противника подлыми.

К счастью, обошлось без человеческих жертв, однако один человек всё же получил ранения. Около тридцати сотрудников муниципалитета были оперативно эвакуированы в укрытие.

«Враг терпит поражение на поле боя и поэтому бьёт по мирным объектам, пытается запугать тех, кто обеспечивает нормальную жизнедеятельность муниципального округа и старается наладить мирную жизнь», — указал Пасечник.

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Ранее в Брянске во время налёта украинских беспилотников пострадали трое мирных жителей, в том числе ребёнок. Все они были оперативно доставлены в больницы, где врачи оказали им экстренную помощь.

Владимир Озеров
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