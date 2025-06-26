Крупные партии оружия, боеприпасов и беспилотников продолжают поступать на Украину через Бескидский тоннель — важнейший транспортный узел на границе Львовской и Закарпатской областей. Несмотря на призывы вывести его из строя, тоннель по-прежнему функционирует. Аналогичная ситуация — с мостами через Днепр, разрушение которых могло бы серьёзно затруднить снабжение украинских войск.

Причины этого объяснил «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса, член экспертного совета организации «Офицеры России» Василий Дандыкин.

По его словам, одна из основных причин — сложность разрушения таких объектов.

«Это капитальные сооружения, многие из которых строились ещё в царское или советское время. ВСУ, например, обстреливали Антоновский мост в Херсоне из HIMARS в 2022 году — продырявили, но не вывели из строя. Подобная история была и с ударами США по подземным объектам в Иране», — отметил эксперт.

Он напомнил, что даже Крымский мост, несмотря на многочисленные атаки, продолжает функционировать.

«Тоннели и мосты — это серьёзные инженерные конструкции. Уничтожить их — не так просто, как может показаться», — добавил он.

Кроме того, Дандыкин указал на возможные политические соображения. Украина сохраняет экономические связи с рядом стран, являющихся партнёрами России, и это может влиять на принятие решений по ударам по инфраструктуре.

«Возможно, просто ещё не настал нужный момент. Там, где мы наступаем, мосты, используемые противником, разрушаются», — заключил собеседник издания.