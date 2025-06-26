Найдено объяснение, почему Россия не трогает важный для ВСУ тоннель в Карпатах
Офицер Дандыкин: Бескидский тоннель будет разрушен, просто ещё не настал момент
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Крупные партии оружия, боеприпасов и беспилотников продолжают поступать на Украину через Бескидский тоннель — важнейший транспортный узел на границе Львовской и Закарпатской областей. Несмотря на призывы вывести его из строя, тоннель по-прежнему функционирует. Аналогичная ситуация — с мостами через Днепр, разрушение которых могло бы серьёзно затруднить снабжение украинских войск.
Причины этого объяснил «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса, член экспертного совета организации «Офицеры России» Василий Дандыкин.
По его словам, одна из основных причин — сложность разрушения таких объектов.
«Это капитальные сооружения, многие из которых строились ещё в царское или советское время. ВСУ, например, обстреливали Антоновский мост в Херсоне из HIMARS в 2022 году — продырявили, но не вывели из строя. Подобная история была и с ударами США по подземным объектам в Иране», — отметил эксперт.
Он напомнил, что даже Крымский мост, несмотря на многочисленные атаки, продолжает функционировать.
«Тоннели и мосты — это серьёзные инженерные конструкции. Уничтожить их — не так просто, как может показаться», — добавил он.
Кроме того, Дандыкин указал на возможные политические соображения. Украина сохраняет экономические связи с рядом стран, являющихся партнёрами России, и это может влиять на принятие решений по ударам по инфраструктуре.
«Возможно, просто ещё не настал нужный момент. Там, где мы наступаем, мосты, используемые противником, разрушаются», — заключил собеседник издания.
Бескидский тоннель — стратегически важный железнодорожный объект в Карпатах на границе Львовской и Закарпатской областей Украины. Он обеспечивает прямое сообщение между Львовом и Ужгородом, входя в международный транспортный коридор, связывающий Украину с Центральной Европой. Новый двухпутный тоннель был введён в эксплуатацию в 2018 году, заменив старый австро-венгерский проход конца XIX века. Он способен пропускать до 100 пар поездов в сутки и активно используется для грузовых и военных перевозок, включая поставки западного вооружения.