Для нарушения логистики поставок западного вооружения ВСУ, российские войска должны сосредоточить удары на приграничных транспортных узлах. Об этом заявил военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.

Аналитики в военной сфере считают, что после прекращения действия моратория Россия сосредоточит удары на энергетической инфраструктуре Украины, в частности, на ключевых мостах через Днепр, железнодорожном узле в Чопе и Бескидском тоннеле.

«В этом случае противнику придётся доставлять всё оружие и боеприпасы на грузовиках «Укрпочты». С технической точки зрения это простая операция. Бескидский тоннель тоже можно уничтожить. Наши ракетчики могут в сам тоннель ракету загнать. А уж если ударить туда «Орешником», там произойдёт землетрясение», — заявил в беседе с «Царьградом» военный эксперт.