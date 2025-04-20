Военный аналитик назвал новые возможные цели «Орешника» на Украине
Военный эксперт Подлесный указал наиболее важные цели для «Орешника»
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Для нарушения логистики поставок западного вооружения ВСУ, российские войска должны сосредоточить удары на приграничных транспортных узлах. Об этом заявил военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.
Аналитики в военной сфере считают, что после прекращения действия моратория Россия сосредоточит удары на энергетической инфраструктуре Украины, в частности, на ключевых мостах через Днепр, железнодорожном узле в Чопе и Бескидском тоннеле.
«В этом случае противнику придётся доставлять всё оружие и боеприпасы на грузовиках «Укрпочты». С технической точки зрения это простая операция. Бескидский тоннель тоже можно уничтожить. Наши ракетчики могут в сам тоннель ракету загнать. А уж если ударить туда «Орешником», там произойдёт землетрясение», — заявил в беседе с «Царьградом» военный эксперт.
Он утверждает, что даже при наличии запасов у ВСУ на два-три месяца, разрушение ключевых логистических путей приведет к быстрому истощению ресурсов и, как следствие, к сдаче позиций.
Тем временем с 18:00 вчерашнего дня по указу главы государства Владимира Путина объявлено пасхальное перемирие, которое продлится до 00:00 21 апреля. Несмотря на то, что Киев согласился на предложение России, в Херсонской области, ДНР и ЛНР зафиксировано множество ударов по мирной инфраструктуре. На Украине, тем временем, не зафиксировали ни одной атаки в пасхальную ночь.