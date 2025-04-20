ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 апреля 2025, 09:43
8283

Военный аналитик назвал новые возможные цели «Орешника» на Украине

Военный эксперт Подлесный указал наиболее важные цели для «Орешника»

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Для нарушения логистики поставок западного вооружения ВСУ, российские войска должны сосредоточить удары на приграничных транспортных узлах. Об этом заявил военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.

Аналитики в военной сфере считают, что после прекращения действия моратория Россия сосредоточит удары на энергетической инфраструктуре Украины, в частности, на ключевых мостах через Днепр, железнодорожном узле в Чопе и Бескидском тоннеле.

«В этом случае противнику придётся доставлять всё оружие и боеприпасы на грузовиках «Укрпочты». С технической точки зрения это простая операция. Бескидский тоннель тоже можно уничтожить. Наши ракетчики могут в сам тоннель ракету загнать. А уж если ударить туда «Орешником», там произойдёт землетрясение», — заявил в беседе с «Царьградом» военный эксперт.

Он утверждает, что даже при наличии запасов у ВСУ на два-три месяца, разрушение ключевых логистических путей приведет к быстрому истощению ресурсов и, как следствие, к сдаче позиций.

Сотни ударов по России и жертвы: Стало известно, как Киев «соблюдал» перемирие на Пасху
Сотни ударов по России и жертвы: Стало известно, как Киев «соблюдал» перемирие на Пасху

Тем временем с 18:00 вчерашнего дня по указу главы государства Владимира Путина объявлено пасхальное перемирие, которое продлится до 00:00 21 апреля. Несмотря на то, что Киев согласился на предложение России, в Херсонской области, ДНР и ЛНР зафиксировано множество ударов по мирной инфраструктуре. На Украине, тем временем, не зафиксировали ни одной атаки в пасхальную ночь.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar