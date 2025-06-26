На Украине начали тестировать умные бомбы, скопированные с российских технологий

Ранее Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что использование ВСУ «грязной бомбы» стало бы фатальной ошибкой для Украины. По его словам, это было бы колоссальным просчётом со стороны тех, кого он назвал неонацистами, и, возможно, их последней ошибкой. Президент отметил, что Россия всегда отвечает на угрозы зеркально, и реакция в этом случае была бы жёсткой и, вероятно, катастрофической для украинского режима и самой страны. Он выразил надежду, что до такого сценария дело не дойдёт.