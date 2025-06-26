На Украине начали тестировать умные бомбы, скопированные с российских технологий
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frolova_Elena
Воздушные силы Украины приступили к испытаниям умных бомб, которые были созданы на основе российских универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщает Telegram-канал Fighterbomber.
«Пока можно констатировать сам факт, но даже на этом рекламном видео нет результата удара. Поэтому оценивать подделку сложно», — говорится в сообщении.
В видео демонстрируется процесс сброса бомбы с модулем коррекции, разработанным украинским конструкторским бюро «Медоед». Бомба ФАБ-500 была сброшена с фронтового бомбардировщика Су-24М.
Внешний вид устройства практически полностью повторяет российский УМПК и, судя по видео, работает по аналогичному принципу: после сброса бомбы раскрываются крылья, и боеприпас направляется к цели по заданным координатам.
Ранее Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что использование ВСУ «грязной бомбы» стало бы фатальной ошибкой для Украины. По его словам, это было бы колоссальным просчётом со стороны тех, кого он назвал неонацистами, и, возможно, их последней ошибкой. Президент отметил, что Россия всегда отвечает на угрозы зеркально, и реакция в этом случае была бы жёсткой и, вероятно, катастрофической для украинского режима и самой страны. Он выразил надежду, что до такого сценария дело не дойдёт.