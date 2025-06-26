В Совете Федерации заявили о риске применения Киевом «грязной бомбы»

Сенатор Наталья Никонорова допустила, что украинская сторона может прибегнуть к использованию радиоактивных веществ в боевых целях. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

«Применение радиологического оружия — крайне серьёзный шаг, влекущий за собой не менее серьёзные последствия. Очень хочется надеяться, что киевский режим отчетливо это понимает. Но, к сожалению, от Киева можно ожидать всего», — отметила Никонорова.