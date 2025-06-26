В Совете Федерации заявили о риске применения Киевом «грязной бомбы»
Сенатор Никонорова: Киев может применить «грязную бомбу»
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Сенатор Наталья Никонорова допустила, что украинская сторона может прибегнуть к использованию радиоактивных веществ в боевых целях. Об этом она заявила в интервью ТАСС.
«Применение радиологического оружия — крайне серьёзный шаг, влекущий за собой не менее серьёзные последствия. Очень хочется надеяться, что киевский режим отчетливо это понимает. Но, к сожалению, от Киева можно ожидать всего», — отметила Никонорова.
Сенатор связала растущую активность диверсионного характера с отсутствием устойчивой оборонительной структуры. По её мнению, разрушительная тактика становится для Украины способом экономии ресурсов. Она также заверила, что российская сторона располагает мерами для ответа на любые вызовы.
В ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что Украина не способна создать ядерное оружие, а может лишь разработать «грязную бомбу». Ранее российский лидер предупредил Киев от применения таковой. По его словам, ответ будет «катастрофичным».