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Регион
26 июня, 04:48

В Совете Федерации заявили о риске применения Киевом «грязной бомбы»

Сенатор Никонорова: Киев может применить «грязную бомбу»

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Сенатор Наталья Никонорова допустила, что украинская сторона может прибегнуть к использованию радиоактивных веществ в боевых целях. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

«Применение радиологического оружия — крайне серьёзный шаг, влекущий за собой не менее серьёзные последствия. Очень хочется надеяться, что киевский режим отчетливо это понимает. Но, к сожалению, от Киева можно ожидать всего», — отметила Никонорова.

Сенатор связала растущую активность диверсионного характера с отсутствием устойчивой оборонительной структуры. По её мнению, разрушительная тактика становится для Украины способом экономии ресурсов. Она также заверила, что российская сторона располагает мерами для ответа на любые вызовы.

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В ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что Украина не способна создать ядерное оружие, а может лишь разработать «грязную бомбу». Ранее российский лидер предупредил Киев от применения таковой. По его словам, ответ будет «катастрофичным».

Тимур Хингеев
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