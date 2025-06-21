Медведев предложил больным первертам из Киева посетить Чернобыль и увидеть «красочный сериал»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил украинским политикам прогуляться по Чернобылю, чтобы наглядно увидеть, что станет с Украиной после ответа России на возможные провокации Киева с «грязной бомбой». Своим советом чиновник поделился в телеграм-канале.

«О последствиях для будущей жизни и об экологии умолчу. Но больные перверты в Киеве с ублюдочным воображением должны его хорошо представлять. Пусть прогуляются в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотрят красочный сериал», — сказал Медведев.