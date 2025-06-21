Медведев предложил больным первертам из Киева посетить Чернобыль и увидеть «красочный сериал»
Медведев: Власти Украины увидят ответ на «грязную бомбу, если посетят Чернобыль»
Обложка © ТАСС / Алексей Смагин
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил украинским политикам прогуляться по Чернобылю, чтобы наглядно увидеть, что станет с Украиной после ответа России на возможные провокации Киева с «грязной бомбой». Своим советом чиновник поделился в телеграм-канале.
«О последствиях для будущей жизни и об экологии умолчу. Но больные перверты в Киеве с ублюдочным воображением должны его хорошо представлять. Пусть прогуляются в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотрят красочный сериал», — сказал Медведев.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ напомнил, что применение ВСУ «грязной бомбы» станет последней ошибкой Украины. Если до этого дойдёт, то ответ РФ будет катастрофичен, предупредил глава государства.