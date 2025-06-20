Путин: В ядерной доктрине прописано, что Россия отвечает на угрозы зеркально
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Россия может ответить на внешнюю агрессию только зеркально, что закреплено в положениях ядерной доктрины страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос о возможном сбросе на Россию «грязной бомбы» украинскими военными.
«В нашей ядерной доктрине, ну и здравый смысл, и практика наших действий всегда говорят о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. Мы отвечаем всегда и всегда зеркально», — пояснил российский лидер.
Он напомнил, что в случае, если Киев решится на сброс такой бомбы, то Россия неминуемо даст жёсткий ответ, который окажется катастрофой для украинского руководства и населения страны. Путин выразил надежду, что до подобных мер не дойдёт, и Украина не станет испытывать судьбу.
Также Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ в очередной раз изложил подход Москвы к разрешению украинского кризиса. Так, глава государства опроверг мнение о том, что наша страна добивается капитуляции официального Киева. По его словам, Москва требует лишь признать реалии.