Путин насчитал 6 волн расширения НАТО с конца 90-х, несмотря на обещания альянса

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО шесть раз расширялось на восток, хотя изначально альянс обещал не делать этого. Об этом он сообщил в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счёт безопасности другой. Вот нам с начала 90-х годов и на протяжении десятилетий говорили о том, что ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не будет расширения НАТО на восток. После этого мы имели пять волн расширения, можно сказать, уже шесть», — сказал Путин.