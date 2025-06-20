Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 16:16

Путин насчитал 6 волн расширения НАТО с конца 90-х, несмотря на обещания альянса

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО шесть раз расширялось на восток, хотя изначально альянс обещал не делать этого. Об этом он сообщил в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счёт безопасности другой. Вот нам с начала 90-х годов и на протяжении десятилетий говорили о том, что ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не будет расширения НАТО на восток. После этого мы имели пять волн расширения, можно сказать, уже шесть», — сказал Путин.

«Мы хотим быть сильнее»: Главные заявления Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2025
«Мы хотим быть сильнее»: Главные заявления Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2025

Ранее Путин отметил, что доля стран G7 в мировой экономике с каждым годом уменьшается. При этом, по его словам, влияние стран, объединённых в рамках БРИКС, продолжает расти. Он также отметил, что глобальное развитие должно служить интересам всех стран, а не узкому кругу союзов или блоков.

Александра Мышляева
  • Новости
  • НАТО
  • Путин
  • ПМЭФ-2025
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar