Три жителя Брянска, включая ребёнка, ранены при атаке дронов ВСУ

В Брянске произошла атака с использованием вражеских беспилотников, в результате которой пострадали три мирных жителя, включая несовершеннолетнего. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз у себя в телеграм-канале.

«Сегодня вражеские беспилотники атаковали город Брянск. В результате удара ранены трое мирных жителей, в том числе один ребёнок. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницы, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал глава области.

По его словам, украинские боевые дроны нанесли удар по городу, что привело к травмам у троих гражданских, среди которых был ребёнок. Пострадавшие оперативно госпитализированы и получают необходимое лечение.

На месте инцидента продолжают работу экстренные службы и оперативные группы, которые уточняют масштабы повреждений и обеспечивают безопасность населения.

Губернатор заверил, что пострадавшим окажут всю требуемую помощь, а также будет предоставлена материальная поддержка для восстановления после происшествия. Местные власти держат ситуацию под контролем и предпринимают меры для предотвращения подобных атак в будущем.