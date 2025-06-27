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27 июня, 08:07

ВСУ атаковали беспилотником сотрудников Запорожской АЭС

Обложка © Wikipedia / Ralf1969

Обложка © Wikipedia / Ralf1969

ВСУ атаковали беспилотником группу сотрудников Запорожской АЭС, инцидент произошёл в 350-400 метрах от блоков станции. Сотрудники своевременно укрылись и не пострадали, повреждён служебный автомобиль.

«Сегодня в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях Запорожской АЭС противник совершил атаку с использованием беспилотного летательного аппарата. Расстояние до блоков составляет порядка 350-400 метров», — говорится в сообщении.

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А в начале июня украинские войска вновь нанесли удары дронами по учебно-тренировочному центру ЗАЭС. В нём расположен единственный в своём роде полномасштабный тренажёр реакторного зала — точная копия блока атомной станции.

Александра Вишнякова
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