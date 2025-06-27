ВСУ атаковали беспилотником сотрудников Запорожской АЭС

ВСУ атаковали беспилотником группу сотрудников Запорожской АЭС, инцидент произошёл в 350-400 метрах от блоков станции. Сотрудники своевременно укрылись и не пострадали, повреждён служебный автомобиль.

«Сегодня в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях Запорожской АЭС противник совершил атаку с использованием беспилотного летательного аппарата. Расстояние до блоков составляет порядка 350-400 метров», — говорится в сообщении.