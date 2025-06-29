Силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников над тремя регионами России

Минувшей ночью российские средства ПВО отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией трёх регионов страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно официальному заявлению ведомства, ночью 29 июня дежурные средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ самолётного типа: по одному над Курской и Ростовской областями, а также над Крымом. В результате атак БПЛА разрушений на земле и пострадавших нет.