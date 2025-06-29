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Регион
29 июня, 04:28

Силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников над тремя регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Naypong Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Naypong Studio

Минувшей ночью российские средства ПВО отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией трёх регионов страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно официальному заявлению ведомства, ночью 29 июня дежурные средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ самолётного типа: по одному над Курской и Ростовской областями, а также над Крымом. В результате атак БПЛА разрушений на земле и пострадавших нет.

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Ранее Life.ru писал об атаке БПЛА на Ростовскую область. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь заявил, что вражеский дрон сбили в Куйбышевском районе. А днём в субботу Минобороны отчиталось об уничтожении более 250 беспилотников ВСУ за сутки.

Юния Ларсон
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