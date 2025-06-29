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Регион
29 июня, 02:57

Атаку БПЛА отразили ночью в Куйбышевском районе Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Атаку украинских беспилотников отразили ночью 29 июня российские средства противовоздушной обороны в Куйбышевском районе Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

«Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано»,написал он в Telegram-канале.

Власти уточняют дальнейшую информацию и подробности уничтожения дрона.

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Напомним, что этим утром Росавиация возобновила работу аэропортов в пяти регионах России. Воздушные гавани Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты временно закрывали после полуночи в целях безопасности.

Лия Мурадьян
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