Атаку БПЛА отразили ночью в Куйбышевском районе Ростовской области

Атаку украинских беспилотников отразили ночью 29 июня российские средства противовоздушной обороны в Куйбышевском районе Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

«Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано», — написал он в Telegram-канале.

Власти уточняют дальнейшую информацию и подробности уничтожения дрона.