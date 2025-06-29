Пять российских аэропортов возобновили работу в штатном режиме
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В аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — написал представитель Росавиации Артём Кореняко в соцсетях.
Напомним, ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации около 1:00 мск. Меры действовали более трёх часов. Сейчас все воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.