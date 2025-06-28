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28 июня, 13:22

Самолет в Подмосковье разбился при выполнении фигуры высшего пилотажа — «бочки»

SHOT: Як-18Т упал в Подмосковье при выполнении фигуры высшего пилотажа — «бочки»

Самолёт Як-18Т потерпел крушение в Подмосковье. Фото © russianplanes.net / Игорь Колоколов

Самолёт Як-18Т потерпел крушение в Подмосковье. Фото © russianplanes.net / Игорь Колоколов

Самолёт Як-18Т потерпел крушение в Подмосковье во время выполнения фигуры высшего пилотажа — «бочки». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Все четверо находившихся на борту погибли, один из них ранее участвовал в соревнованиях по самолётному спорту.

Вылет с аэродрома Северка был осуществлён сегодня утром без предварительного согласования. Владелец самолёта Андрей Волков, сообщил, что сейчас находится в командировке на Дальнем Востоке и узнал о случившемся из новостей. Он предполагает, что борт могли взять его знакомые Андрей Ш. и Роман Ч., что является обычной практикой.

Названа причина крушения разбившегося в Подмосковье самолёта
Названа причина крушения разбившегося в Подмосковье самолёта

Напомним, что легкомоторный самолёт потерпел крушение в Подмосковье, в районе деревни Паново, недалеко от Коломны. По предварительным данным, погибли все четыре человека, находившиеся на борту. Сейчас на месте работают спасатели и экстренные службы.

Наталья Афонина
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