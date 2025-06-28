Самолет в Подмосковье разбился при выполнении фигуры высшего пилотажа — «бочки»

Самолёт Як-18Т потерпел крушение в Подмосковье во время выполнения фигуры высшего пилотажа — «бочки». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Все четверо находившихся на борту погибли, один из них ранее участвовал в соревнованиях по самолётному спорту.

Вылет с аэродрома Северка был осуществлён сегодня утром без предварительного согласования. Владелец самолёта Андрей Волков, сообщил, что сейчас находится в командировке на Дальнем Востоке и узнал о случившемся из новостей. Он предполагает, что борт могли взять его знакомые Андрей Ш. и Роман Ч., что является обычной практикой.