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28 июня, 12:25
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Названа причина крушения разбившегося в Подмосковье самолёта

ТАСС: Причиной крушения самолёта в Подмосковье мог стать отказ двигателя

Як-18Т. Обложка © ТАСС /

Як-18Т. Обложка © ТАСС /

Причиной падения легкомоторного самолёта ЯК-18Т в Московской области мог стать отказ двигателя. Об этом сообщили в оперативных службах Подмосковья.

«По предварительной информации, самолёт упал из-за технической неисправности. У него отказал двигатель», — цитирует сообщение ТАСС.

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Напомним, сегодня стало известно о крушении легкомоторного самолёта в Московской области недалеко от деревни Паново под Коломной. По предварительной информации, погибли четыре находившихся на борту человека.

Юрий Лысенко
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