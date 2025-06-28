Названа причина крушения разбившегося в Подмосковье самолёта

Причиной падения легкомоторного самолёта ЯК-18Т в Московской области мог стать отказ двигателя. Об этом сообщили в оперативных службах Подмосковья.

Напомним, сегодня стало известно о крушении легкомоторного самолёта в Московской области недалеко от деревни Паново под Коломной. По предварительной информации, погибли четыре находившихся на борту человека.