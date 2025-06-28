Названа причина крушения разбившегося в Подмосковье самолёта
ТАСС: Причиной крушения самолёта в Подмосковье мог стать отказ двигателя
Як-18Т. Обложка © ТАСС /
Причиной падения легкомоторного самолёта ЯК-18Т в Московской области мог стать отказ двигателя. Об этом сообщили в оперативных службах Подмосковья.
«По предварительной информации, самолёт упал из-за технической неисправности. У него отказал двигатель», — цитирует сообщение ТАСС.
Напомним, сегодня стало известно о крушении легкомоторного самолёта в Московской области недалеко от деревни Паново под Коломной. По предварительной информации, погибли четыре находившихся на борту человека.