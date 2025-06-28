Легкомоторный самолёт упал в Подмосковье, есть жертвы
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В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолёт, унёсший, по предварительным данным, жизни четырёх человек, находившихся на борту. Как сообщает Telegram-канал SHOT, трагедия случилась недалеко от деревни Паново в окрестностях Коломны.
Сразу после падения воздушное судно охватило пламя. На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы, выясняющие обстоятельства аварии.
Накануне авиаинциденты произошли в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае. В Тверской области вертолёт Ми-8П совершил вынужденную посадку. В аэропорту Сочи произошло столкновение двух самолётов Boeing 737-800 авиакомпаний Utair и NordStar на рулёжной дорожке. В Чаинском районе Томской области частный легкомоторный самолёт-амфибия «Борей» также совершил вынужденную посадку: пилот был эвакуирован и передан сотрудникам скорой помощи.