Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Приморском крае, пилот погиб

В районе аэродрома государственной авиации Новонежино в Приморском крае произошло крушение легкомоторного самолёта Zlin-142. Согласно данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, воздушным судном управлял гражданин 1969 года рождения, который погиб в результате аварии. Других лиц на борту не было.