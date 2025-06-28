Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Приморском крае, пилот погиб
Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура
В районе аэродрома государственной авиации Новонежино в Приморском крае произошло крушение легкомоторного самолёта Zlin-142. Согласно данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, воздушным судном управлял гражданин 1969 года рождения, который погиб в результате аварии. Других лиц на борту не было.
Кадры с места крушение самолёта в Приморском крае. Видео © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура
По предварительным сведениям, самолёт был передан погибшему его собственником для тренировки пилотских навыков. Прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ, касающейся нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта.
Накануне авиаинциденты произошли в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае. В Тверской области вертолёт Ми-8П совершил вынужденную посадку. В аэропорту Сочи произошло столкновение двух самолётов Boeing 737-800 авиакомпаний Utair и NordStar на рулёжной дорожке. В Чаинском районе Томской области частный легкомоторный самолёт-амфибия «Борей» также совершил вынужденную посадку: пилот был эвакуирован и передан сотрудникам скорой помощи.