Вертолёт с 6 членами экипажа вынужденно сел в поле под Тверью с отказавшим двигателем
SHOT: В Тверской области совершил вынужденную посадку вертолёт Ми-8
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Вертолёт Ми-8 с шестью членами экипажа совершил вынужденную посадку в Тверской области. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, причиной ЧП стал отказ двигателя. Вертолёт летел в сторону Смоленской области из аэропорта Змеёво. Проблемы с двигателем начались спустя некоторое время после взлёта. В результате пришлось садить винтокрылую машину в поле.
В результате инцидента пострадавших нет. Проводятся работы по запуску двигателя.