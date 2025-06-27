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27 июня, 10:31

Вертолёт с 6 членами экипажа вынужденно сел в поле под Тверью с отказавшим двигателем

SHOT: В Тверской области совершил вынужденную посадку вертолёт Ми-8

Обложка © Wikipedia / Dmitry Terekhov from Odintsovo

Обложка © Wikipedia / Dmitry Terekhov from Odintsovo

Вертолёт Ми-8 с шестью членами экипажа совершил вынужденную посадку в Тверской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, причиной ЧП стал отказ двигателя. Вертолёт летел в сторону Смоленской области из аэропорта Змеёво. Проблемы с двигателем начались спустя некоторое время после взлёта. В результате пришлось садить винтокрылую машину в поле.

В результате инцидента пострадавших нет. Проводятся работы по запуску двигателя.

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Никита Никонов
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