Вертолёт с 6 членами экипажа вынужденно сел в поле под Тверью с отказавшим двигателем

Вертолёт Ми-8 с шестью членами экипажа совершил вынужденную посадку в Тверской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, причиной ЧП стал отказ двигателя. Вертолёт летел в сторону Смоленской области из аэропорта Змеёво. Проблемы с двигателем начались спустя некоторое время после взлёта. В результате пришлось садить винтокрылую машину в поле.