В Индии потерпел крушение вертолёт с паломниками, погибло 7 человек
ANI: В Индии разбился вертолёт с паломниками, среди погибших годовалый ребёнок
В Индии разбился вертолёт с паломниками. Обложка © Х / ANI
На севере Индии произошла авиакатастрофа: вертолёт, перевозивший паломников-индуистов, потерпел крушение, в результате чего погибли все семь человек на борту, включая двухлетнего ребёнка. Об этом сообщает индийское новостное агентство ANI.
Вертолёт, принадлежащий компании Aryan Aviation Pvt Ltd, вылетел из святилища Кадернатх в штате Уттаракханд. Трагедия случилась рано утром в воскресенье, в 05:30 по местному времени (03:00 мск). Судно разбилось в труднодоступной горной местности и загорелось. Местные жители заметили дым и сообщили об этом службам экстренного реагирования.
Спасатели из Государственных сил реагирования на стихийные бедствия, полиции и лесного департамента прибыли на место происшествия и обнаружили обгоревшие тела пилота и пассажиров.
Представитель туристического отдела администрации штата Рахул Чаубей отметил, что причиной крушения, вероятно, стали неблагоприятные погодные условия, характерные для горных районов. Вертолётом управлял пилот Раджбир Сингх Чаухан с 15-летним опытом, который ранее служил в армии.
Генеральный директорат гражданской авиации Индии направил группу опытных специалистов в Уттаракханд для расследования причин катастрофы.
Ранее сообщалось, что свыше 300 российских мусульман, возвращавшихся из хаджа в Мекку и Медину, застряли в транзитных аэропортах ОАЭ и Иордании. Это произошло из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, которое привело к сбоям в международном авиасообщении.