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15 июня, 19:53

В Индии потерпел крушение вертолёт с паломниками, погибло 7 человек

ANI: В Индии разбился вертолёт с паломниками, среди погибших годовалый ребёнок

В Индии разбился вертолёт с паломниками. Обложка © Х / ANI

В Индии разбился вертолёт с паломниками. Обложка © Х / ANI

На севере Индии произошла авиакатастрофа: вертолёт, перевозивший паломников-индуистов, потерпел крушение, в результате чего погибли все семь человек на борту, включая двухлетнего ребёнка. Об этом сообщает индийское новостное агентство ANI.

Вертолёт, принадлежащий компании Aryan Aviation Pvt Ltd, вылетел из святилища Кадернатх в штате Уттаракханд. Трагедия случилась рано утром в воскресенье, в 05:30 по местному времени (03:00 мск). Судно разбилось в труднодоступной горной местности и загорелось. Местные жители заметили дым и сообщили об этом службам экстренного реагирования.

Спасатели из Государственных сил реагирования на стихийные бедствия, полиции и лесного департамента прибыли на место происшествия и обнаружили обгоревшие тела пилота и пассажиров.

Представитель туристического отдела администрации штата Рахул Чаубей отметил, что причиной крушения, вероятно, стали неблагоприятные погодные условия, характерные для горных районов. Вертолётом управлял пилот Раджбир Сингх Чаухан с 15-летним опытом, который ранее служил в армии.

Генеральный директорат гражданской авиации Индии направил группу опытных специалистов в Уттаракханд для расследования причин катастрофы.

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Ранее сообщалось, что свыше 300 российских мусульман, возвращавшихся из хаджа в Мекку и Медину, застряли в транзитных аэропортах ОАЭ и Иордании. Это произошло из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, которое привело к сбоям в международном авиасообщении.

Анастасия Никонорова
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