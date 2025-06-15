В Индии потерпел крушение вертолёт с паломниками, погибло 7 человек

На севере Индии произошла авиакатастрофа: вертолёт, перевозивший паломников-индуистов, потерпел крушение, в результате чего погибли все семь человек на борту, включая двухлетнего ребёнка. Об этом сообщает индийское новостное агентство ANI.

Вертолёт, принадлежащий компании Aryan Aviation Pvt Ltd, вылетел из святилища Кадернатх в штате Уттаракханд. Трагедия случилась рано утром в воскресенье, в 05:30 по местному времени (03:00 мск). Судно разбилось в труднодоступной горной местности и загорелось. Местные жители заметили дым и сообщили об этом службам экстренного реагирования.

Спасатели из Государственных сил реагирования на стихийные бедствия, полиции и лесного департамента прибыли на место происшествия и обнаружили обгоревшие тела пилота и пассажиров.

Представитель туристического отдела администрации штата Рахул Чаубей отметил, что причиной крушения, вероятно, стали неблагоприятные погодные условия, характерные для горных районов. Вертолётом управлял пилот Раджбир Сингх Чаухан с 15-летним опытом, который ранее служил в армии.

Генеральный директорат гражданской авиации Индии направил группу опытных специалистов в Уттаракханд для расследования причин катастрофы.