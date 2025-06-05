Украинский вертолёт по пути в Румынию экстренно сел в Молдавии из-за вибрации
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Украинский транспортный вертолёт Ка-32, направлявшийся из молдавского аэродрома Маркулешты в румынскую Констанцу, совершил аварийную посадку на территории Молдавии. Об этом сообщила гражданская авиация республики.
По данным ведомства, во время полета экипаж почувствовал сильную вибрацию и принял решение посадить машину в Каларашском районе. Вертолёт благополучно приземлился, пострадавших нет, помощь спасателей не понадобилась.
Аэродром Маркулешты, с которого вылетел вертолёт, был построен в советское время недалеко от Бельц и в 2018 году передан из ведения Минобороны в структуру Минэкономики Молдавии. В последние годы он неоднократно становился предметом политических споров и подозрений в использовании для переброски военных грузов на Украину, что власти страны официально опровергали.
Ранее стало известно о героическом поступке пилота упавшего под Орлом вертолёта. Оказалось, что увёл винтокрылую машину от жилых домов.