Сотни мусульман не могут вернуться в Россию после хаджа
300 паломников РФ застряли после хаджа в аэропортах Иордании и ОАЭ из-за Израиля
Паломники в Мекке. Обложка © X / MahalaxmiRaman
Более 300 российских мусульман, возвращавшихся из ежегодного паломничества в Мекку и Медину, оказались блокированы в транзитных аэропортах ОАЭ и Иордании. Причиной стал резкий рост напряжённости на Ближнем Востоке, нарушивший привычный ход международных авиаперевозок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Духовного управления мусульман РФ по международным делам Рушана Аббясова.
По его словам, прямые рейсы из Саудовской Аравии в Москву пока выполняются, но с существенными задержками.
«Обострение ситуации на Ближнем Востоке внесло изменения в систему международных авиасообщений. Сейчас несколько групп паломников РФ в количестве 300 человек не могут вылететь из транзитных аэропортов Иордании и ОАЭ», — отметил он.
Официальный туроператор «Муслим Тур» совместно с авиакомпаниями обеспечил размещение всех задержанных верующих в гостиницах ОАЭ и Иордании. Ситуация находится под контролем, сопровождающие группы остаются с паломниками. В ДУМ РФ выражают надежду на скорейшее и безопасное возвращение россиян на родину.
Ранее Life.ru рассказывал, что Сирия, Иордания и Ливан решили отменить введённые в аэропортах ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Спустя некоторое время после этого появилась информация, что на один из домов в Иордании упал «предмет», из-за которого пострадали три человека.