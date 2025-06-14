Сотни мусульман не могут вернуться в Россию после хаджа

Более 300 российских мусульман, возвращавшихся из ежегодного паломничества в Мекку и Медину, оказались блокированы в транзитных аэропортах ОАЭ и Иордании. Причиной стал резкий рост напряжённости на Ближнем Востоке, нарушивший привычный ход международных авиаперевозок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Духовного управления мусульман РФ по международным делам Рушана Аббясова.

По его словам, прямые рейсы из Саудовской Аравии в Москву пока выполняются, но с существенными задержками.

«Обострение ситуации на Ближнем Востоке внесло изменения в систему международных авиасообщений. Сейчас несколько групп паломников РФ в количестве 300 человек не могут вылететь из транзитных аэропортов Иордании и ОАЭ», — отметил он.