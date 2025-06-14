Три страны снова открыли небо на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном

Ряд государств Ближнего Востока объявили о возобновлении работы своего воздушного пространства для гражданской авиации. По сообщениям западных СМИ, к этому шагу присоединились Сирия, Ливан и Иордания.

В частности, ливанская авиакомпания Middle East Airlines подтвердила планы возобновить полёты из аэропорта Бейрута уже во второй половине дня субботы.

Эти решения следуют за временным закрытием неба над регионом, которое было вызвано недавним обострением напряжённости между Израилем и Ираном. Однако крупные международные авиакомпании, ранее отменившие маршруты в Иран и Израиль, пока не изменили своих решений.