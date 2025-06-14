Самолёты сожжены: Аэропорт в Тегеране сняли из космоса после израильской атаки
IRNA показало спутниковые фото аэропорта Мехрабад с уничтоженными самолётами
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Спутниковые фотографии, опубликованные агентством IRNA, зафиксировали разрушения в тегеранском аэропорту Мехрабад после израильских ракетных ударов. На снимках видно, что в результате атак израильской армии несколько самолётов в столичном аэропорту были уничтожены.
Спутниковые фотографии аэропорта Мехрабад после атак Израиля минувшей ночью. Фото © IRNA
Кадры со спутника. Фото © IRNA
Точное количество поврежденных воздушных судов и полный масштаб последствий пока не уточняются.
Напомним, что минувшей ночью на фоне израильских атак, направленных на территорию Ирана, в тегеранском международном аэропорту Мехрабад прогремел мощный взрыв.