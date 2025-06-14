ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 09:42

Самолёты сожжены: Аэропорт в Тегеране сняли из космоса после израильской атаки

IRNA показало спутниковые фото аэропорта Мехрабад с уничтоженными самолётами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Спутниковые фотографии, опубликованные агентством IRNA, зафиксировали разрушения в тегеранском аэропорту Мехрабад после израильских ракетных ударов. На снимках видно, что в результате атак израильской армии несколько самолётов в столичном аэропорту были уничтожены.

Спутниковые фотографии аэропорта Мехрабад после атак Израиля минувшей ночью. Фото © IRNA

Спутниковые фотографии аэропорта Мехрабад после атак Израиля минувшей ночью. Фото © IRNA

Кадры со спутника. Фото © IRNA

Кадры со спутника. Фото © IRNA

Точное количество поврежденных воздушных судов и полный масштаб последствий пока не уточняются.

Напомним, что минувшей ночью на фоне израильских атак, направленных на территорию Ирана, в тегеранском международном аэропорту Мехрабад прогремел мощный взрыв.

В Тегеране высказались о судьбе переговоров с США после убийства всей иранской делегации
В Тегеране высказались о судьбе переговоров с США после убийства всей иранской делегации
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar