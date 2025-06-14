Самолёты сожжены: Аэропорт в Тегеране сняли из космоса после израильской атаки

Спутниковые фотографии, опубликованные агентством IRNA, зафиксировали разрушения в тегеранском аэропорту Мехрабад после израильских ракетных ударов. На снимках видно, что в результате атак израильской армии несколько самолётов в столичном аэропорту были уничтожены.