Израиль атаковал международный аэропорт Мехрабад в Тегеране

В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране произошёл взрыв. Об этом сообщает агентство Mehr. Инцидент произошёл на фоне ударов Израиля по территории Ирана.

Аэропорт Мехрабад. Видео © X / Luigi

Взрыв произошёл непосредственно на территории воздушной гавани. Информационное агентство ISNA уточняет, что над районом аэропорта наблюдается плотное задымление. О пострадавших и повреждениях на данный момент не сообщается.