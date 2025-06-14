Израиль атаковал международный аэропорт Мехрабад в Тегеране
Mehr: В районе аэропорта Мехрабад в Тегеране зафиксирован взрыв
В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране произошёл взрыв. Об этом сообщает агентство Mehr. Инцидент произошёл на фоне ударов Израиля по территории Ирана.
Аэропорт Мехрабад. Видео © X / Luigi
Взрыв произошёл непосредственно на территории воздушной гавани. Информационное агентство ISNA уточняет, что над районом аэропорта наблюдается плотное задымление. О пострадавших и повреждениях на данный момент не сообщается.
Ранее президент США Дональд Трамп с иронией заявил о гибели иранцев, с которыми вёл переговоры. Представители Ирана, участвовавшие в переговорах с Соединёнными Штатами по ядерной сделке, были ликвидированы в результате ударов Израиля. Американский лидер заявил, что они не умерли от гриппа или коронавируса.
Обложка © X / Luigi