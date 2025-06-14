В Иордании три человека пострадали при падении «предмета» на дом

В Иордании зафиксирован инцидент с падением на дом некоего «предмета», повлёкший за собой ранения. ЧП произошло в городе Ирбид, на севере страны, в период обострения напряжённости между Ираном и Израилем, сообщило управление общественной безопасности королевства.

«В субботу утром поступило сообщение о падении предмета на дом в Ирбиде, в результате чего пострадали три человека, которые были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как хорошее. Специализированные группы ВС Иордании и общественной безопасности начали расследование», — приводят журналисты телеканала Al Mamlaka сообщение управления.

Падение объекта привело к значительным разрушениям: в одном из домов образовался пролом в стене, выбиты стёкла, повреждены припаркованные автомобили и соседние строения. Происшествие вызвало панику среди населения.