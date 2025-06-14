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14 июня, 11:44

В Иордании три человека пострадали при падении «предмета» на дом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Pantielieiev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Pantielieiev

В Иордании зафиксирован инцидент с падением на дом некоего «предмета», повлёкший за собой ранения. ЧП произошло в городе Ирбид, на севере страны, в период обострения напряжённости между Ираном и Израилем, сообщило управление общественной безопасности королевства.

«В субботу утром поступило сообщение о падении предмета на дом в Ирбиде, в результате чего пострадали три человека, которые были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как хорошее. Специализированные группы ВС Иордании и общественной безопасности начали расследование», — приводят журналисты телеканала Al Mamlaka сообщение управления.

Падение объекта привело к значительным разрушениям: в одном из домов образовался пролом в стене, выбиты стёкла, повреждены припаркованные автомобили и соседние строения. Происшествие вызвало панику среди населения.

Специализированные подразделения Вооружённых сил Иордании и службы общественной безопасности приступили к расследованию для установления происхождения упавшего предмета.

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Совсем недавно Иордания вошла в число стран, которые решили отменить введённые ограничения на полёты. При этом крупные международные авиакомпании, отменившие свои рейсы в два государства, не меняли своего решения, ведь Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами. Тель-Авив отчитался о ликвидации 9 иранских физиков-ядерщиков. Тем временем Тегеран угрожает уничтожить базы Франции, Британии и США, если те продолжат поддержку еврейского государства.

Владимир Озеров
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