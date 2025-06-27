Российские самолёты столкнулись в аэропорту Сочи
Прокуратура начала проверку после столкновения самолётов в аэропорту Сочи
Обложка © Telegram / Южная транспортная прокуратура
В аэропорту Сочи самолёт при движении по взлётной полосе задел крыло другого лайнера. Никто из пассажиров не пострадал. Проводится проверка на предмет исполнения законодательства о безопасности полётов. О случившемся сообщает Южная транспортная прокуратура.
Самолёт задел другой лайнер в аэропорту Сочи. Видео © Telegram / Южная транспортная прокуратура
Столкновение лайнеров в Сочи. Видео © Telegram / AVIAINCIDENT
«27 июня 2025 года, в международном аэропорту Сочи самолёт, направляющийся в Тюмень, при движении на взлётно-посадочную полосу допустил столкновение с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска. При этом пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали», — уточнили в ведомстве.
По данным телеграм-канала Aviaincident, речь идёт о самолётах Nordstar и Utair. Последний должен был идти на взлёт, но допустил столкновение с другим бортом. Судя по снимкам, винглета лайнера Nordstar полностью оторвалась после столкновения, также есть повреждение обшивки стабилизатора.
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