Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 14:54

Самолёт-амфибия совершил жёсткую посадку в Томской области

Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin.

Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin.

Частный самолёт-амфибия совершил жёсткую посадку в Чаинском районе Томской области. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня около 18:00 (14:00 мск) в ходе выполнения частного полёта воздушное судно типа амфибия совершило жёсткую посадку на неподготовленный участок местности вблизи Чаинского района Томской области», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре уточнили, что обстоятельства и причины инцидента сейчас выясняются. Томская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов. На место происшествия уже направлены оперативные службы, но данных о пострадавших пока нет.

Пилоты пассажирского самолёта заметили дрон при посадке в российском городе
Пилоты пассажирского самолёта заметили дрон при посадке в российском городе

Ранее Life.ru рассказывал, что самолёт турецкой авиакомпании Turkish Airlines подал сигнал бедствия, пролетая в небе над Россией. На борту воздушного судна возникли неполадки с двигателем, о чем экипаж незамедлительно сообщил. В связи с этим, пилоты запросили разрешение на снижение, однако в итоге приняли решение о возвращении в аэропорт вылета.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Томская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar