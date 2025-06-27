Самолёт-амфибия совершил жёсткую посадку в Томской области
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Частный самолёт-амфибия совершил жёсткую посадку в Чаинском районе Томской области. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«По предварительным данным, сегодня около 18:00 (14:00 мск) в ходе выполнения частного полёта воздушное судно типа амфибия совершило жёсткую посадку на неподготовленный участок местности вблизи Чаинского района Томской области», — говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре уточнили, что обстоятельства и причины инцидента сейчас выясняются. Томская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов. На место происшествия уже направлены оперативные службы, но данных о пострадавших пока нет.
Ранее Life.ru рассказывал, что самолёт турецкой авиакомпании Turkish Airlines подал сигнал бедствия, пролетая в небе над Россией. На борту воздушного судна возникли неполадки с двигателем, о чем экипаж незамедлительно сообщил. В связи с этим, пилоты запросили разрешение на снижение, однако в итоге приняли решение о возвращении в аэропорт вылета.