Собака прогрызла клетку и выбралась в багажный отсек самолёта Москва – Чита

Во время рейса Москва – Чита собака породы акита-ину по кличке Дайчи выбралась из переноски и начала гулять по багажному отсеку. Об этом рассказала хозяйка животного в социальных сетях.

Сотрудники аэропорта, заметив собаку без намордника, решили не рисковать и вызвали хозяйку на помощь. Девушка отметила, что, когда пилот объявил её по громкой связи, она сразу вспомнила о трагическом случае гибели собаки во время рейса Челябинск – Москва, что добавило ей волнения в данной ситуации. К счастью, инцидент завершился благополучно: собака не пострадала и была возвращена хозяйке.