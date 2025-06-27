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27 июня, 03:19

Собака прогрызла клетку и выбралась в багажный отсек самолёта Москва – Чита

Собака напугала сотрудников аэропорта. Обложка © Telegram / РТ на русском

Собака напугала сотрудников аэропорта. Обложка © Telegram / РТ на русском

Во время рейса Москва – Чита собака породы акита-ину по кличке Дайчи выбралась из переноски и начала гулять по багажному отсеку. Об этом рассказала хозяйка животного в социальных сетях.

Животное во время путешествия не пострадало. Видео © Telegram / РТ на русском

Сотрудники аэропорта, заметив собаку без намордника, решили не рисковать и вызвали хозяйку на помощь. Девушка отметила, что, когда пилот объявил её по громкой связи, она сразу вспомнила о трагическом случае гибели собаки во время рейса Челябинск – Москва, что добавило ей волнения в данной ситуации. К счастью, инцидент завершился благополучно: собака не пострадала и была возвращена хозяйке.

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Ранее Life.ru писал, что в петербургском аэропорту Пулково джек-рассел сбежал из переноски при разгрузке багажа. Собаку пытались отыскать, но пёс погиб под колёсами автомобиля.

Юния Ларсон
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