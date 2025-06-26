«Просто исчез»: В Москве сотни человек почти месяц ищут сбежавшего пса-левретку

31 мая в Москве потерялся пёс породы левретка по кличке Матео. Он сорвался с поводка и сбежал во время прогулки, испугавшись шумной машины. Догнать животное не удалось. С тех пор волонтёры сбились с ног, однако найти питомца до сих пор не смогли. Об этом рассказала хозяйка собаки Марина Омельченко.

По её словам, в поисковых работах задействованы свыше 700 человек. Животное разыскивают даже полицейские, а также сотрудники местного «Жилищника» и «Автодора». Ни чип, ни клейма, ни яркая внешность, ни даже записи с камер наблюдения не помогли добиться результатов.

«Матео очень известен в нашем районе, его знали все собачники. Почти круглосуточные поиски не дали никаких результатов — Матео просто исчез, испарился в густонаселённом районе, утыканном камерами. Все волонтёры на ушах, всё обклеено листовками», — отметила собеседница 360.ru.

Найти каких-нибудь свидетелей тоже не получилось. Хозяйка пса не исключает, что Матео могли украсть или забрать домой из хороших побуждений. Она с близкими и неравнодушными гражданами продолжает поиски, не теряя надежд вернуть любимого питомца.