Юрист объяснила, что грозит живодёру, ранившему из пневматики домашнего пуделя

В микрорайоне Балашиха-3 произошёл инцидент с применением пневматического оружия. Неизвестный выстрелил в карликового пуделя, которого хозяйка выгуливала на поводке возле гимназии №11.

«Собака была на поводке, неагрессивная. Никому ничего плохого пёс не делал», — рассказала владелица животного интернет-изданию Regions.ru.

Пудель получил серьёзное ранение и находится в критическом состоянии. Ветеринары борются за его жизнь. Хозяйка намерена обратиться в полицию, как только состояние питомца стабилизируется.

Юрист Гульназ Измайлова пояснила, что за жестокое обращение с животными злоумышленнику грозит уголовная ответственность по статье 245 УК РФ. Наказание может включать штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до трёх лет.

Кроме того, стрельба из пневматического оружия в населённом пункте является административным правонарушением (ст. 20.13 КоАП РФ) и может повлечь штраф или конфискацию оружия. Для поиска преступника полиции потребуются записи с камер наблюдения и свидетельства очевидцев. Жителей просят помочь в расследовании.