В Нальчике пропал пёс Барбос, который сам приходил на уколы к ветеринару

Пёс по кличке Барбос из Нальчика, который ранее сам пришёл на процедуры к ветеринару, пропал. Об этом сообщил врач и владелец клиники Алим, где бездомному животному восстанавливали здоровье.

В Нальчике ветеринар лечил собаку, которая сама пришла в клинику. Видео © 360.ru

«Я работал за столом, посмотрел в окно и увидел, как на клинику смотрит собака. Подошёл к ней и говорю: «Что такое? К нам пришёл? Заходи». Пёс зашёл в клинику, никакой агрессии не проявлял», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Врач рассказал, что пёс является домашним и кастрированным. Ветеринар удивился доброте этого создания. Алим сказал собаке, чтобы тот приходил в клинику каждый день для завершения недельного курса лечения. Пёс, в свою очередь, не пропускал ни одного дня.

На восьмой день процедур животному поставили укол от глистов. После этого Барбос пропал. Владелец клиники искал его рядом с центром и в других районах города.

«Нам позвонили и рассказали, что он из соседнего района сам пришёл к нам в клинику. Я сказал, чтобы через 10 дней он вернулся на вакцинацию, так что ждём его 22-го числа», — подытожил врач.