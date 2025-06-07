Трагичный финал: Сбежавший из Пулково джек-рассел Малыш погиб под колёсами авто
78.ru: Сбежавший из Пулково джек-рассел Малыш погиб под колёсами авто
Сбежавший из клетки Малыш. Обложка © Telegram / Megapolisonline
Сбежавший из аэропорта Пулково джек-рассел по кличке Малыш погиб утром 7 июня. Волонтёры до последнего надеялись найти пса живым: животное заметили на ЗСД в районе Васильевского острова. На место выехали добровольцы и хозяйка, прочёсывали территорию, опрашивали местных. Но к обеду стало известно — пёс выбежал на трассу и попал под машину. Об этом сообщил 78.ru дочь владелицы собаки.
Сбежавший из Пулково пёс Малыш погиб на ЗСД. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ
Как стало известно, Малыш сначала спустился в район Крузенштерна, что дало надежду: возможно, он спрятался где-то поблизости. Но дальнейшие поиски результатов не дали — трагический финал подтвердили очевидцы.
История Малыша началась с проблем ещё до взлёта. Хозяйке джек-рассела, Наталье, в Новосибирске не разрешили взять одну из двух собак в салон — клетка якобы не соответствовала требованиям. Женщине пришлось срочно искать, кому передать питомца. Уже в Пулково случилось новое ЧП: во время погрузки багажа клетка Малыша открылась, и он сбежал.