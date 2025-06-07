Трагичный финал: Сбежавший из Пулково джек-рассел Малыш погиб под колёсами авто

Сбежавший из аэропорта Пулково джек-рассел по кличке Малыш погиб утром 7 июня. Волонтёры до последнего надеялись найти пса живым: животное заметили на ЗСД в районе Васильевского острова. На место выехали добровольцы и хозяйка, прочёсывали территорию, опрашивали местных. Но к обеду стало известно — пёс выбежал на трассу и попал под машину. Об этом сообщил 78.ru дочь владелицы собаки.

Сбежавший из Пулково пёс Малыш погиб на ЗСД. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ

Как стало известно, Малыш сначала спустился в район Крузенштерна, что дало надежду: возможно, он спрятался где-то поблизости. Но дальнейшие поиски результатов не дали — трагический финал подтвердили очевидцы.