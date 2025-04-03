Уехал на электричке и прятался в гаражах: В Ленобласти нашли пропавшего пса Блюма

В Ленинградской области спустя два дня поисков нашли пропавшего породистого щенка ивисской борзой по кличке Блюм. Смышлёный питомец сбежал с участка хозяев в Красном Бору 1 апреля и доехал до Петербурга, где его и заметили очевидцы, которые написали о собаке в группе VK.

Собака сбежала из дома и села в электричку. Фото © VK / Красный Бор ВКонтакте

Изначально свидетели сообщали, что пса высадили из электрички, однако сотрудники проверили записи с камер и установили, что Блюм самостоятельно выбежал из вагона на станции Колпино, воспользовавшись моментом посадки пассажиров.

На записях с камер видно, что Блюм сам покинул вагон. Видео © Telegram / СПб-Главный

Позднее потерявшегося пса нашли в 20 км от дома в Колпинском районе. Борзую заметили волонтёры на территории гаражного кооператива. Хозяйке Блюма сразу же сообщили радостное известие, поэтому она примчалась, чтобы забрать щенка домой.

Блюм вернулся домой. Видео © VK / Питер_Решает