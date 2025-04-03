Уехал на электричке и прятался в гаражах: В Ленобласти нашли пропавшего пса Блюма
Пропавшего в Ленобласти щенка Блюма нашли после двух дней поисков
Щенок Блюм. Фото © VK / Флэш Питер | Новости
В Ленинградской области спустя два дня поисков нашли пропавшего породистого щенка ивисской борзой по кличке Блюм. Смышлёный питомец сбежал с участка хозяев в Красном Бору 1 апреля и доехал до Петербурга, где его и заметили очевидцы, которые написали о собаке в группе VK.
Собака сбежала из дома и села в электричку. Фото © VK / Красный Бор ВКонтакте
Изначально свидетели сообщали, что пса высадили из электрички, однако сотрудники проверили записи с камер и установили, что Блюм самостоятельно выбежал из вагона на станции Колпино, воспользовавшись моментом посадки пассажиров.
На записях с камер видно, что Блюм сам покинул вагон. Видео © Telegram / СПб-Главный
Позднее потерявшегося пса нашли в 20 км от дома в Колпинском районе. Борзую заметили волонтёры на территории гаражного кооператива. Хозяйке Блюма сразу же сообщили радостное известие, поэтому она примчалась, чтобы забрать щенка домой.
Блюм вернулся домой. Видео © VK / Питер_Решает
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