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3 апреля, 17:21

Уехал на электричке и прятался в гаражах: В Ленобласти нашли пропавшего пса Блюма

Пропавшего в Ленобласти щенка Блюма нашли после двух дней поисков

Щенок Блюм. Фото © VK / Флэш Питер | Новости

Щенок Блюм. Фото © VK / Флэш Питер | Новости

В Ленинградской области спустя два дня поисков нашли пропавшего породистого щенка ивисской борзой по кличке Блюм. Смышлёный питомец сбежал с участка хозяев в Красном Бору 1 апреля и доехал до Петербурга, где его и заметили очевидцы, которые написали о собаке в группе VK.

Собака сбежала из дома и села в электричку. Фото © VK / Красный Бор ВКонтакте

Собака сбежала из дома и села в электричку. Фото © VK / Красный Бор ВКонтакте

Изначально свидетели сообщали, что пса высадили из электрички, однако сотрудники проверили записи с камер и установили, что Блюм самостоятельно выбежал из вагона на станции Колпино, воспользовавшись моментом посадки пассажиров.

На записях с камер видно, что Блюм сам покинул вагон. Видео © Telegram / СПб-Главный

Позднее потерявшегося пса нашли в 20 км от дома в Колпинском районе. Борзую заметили волонтёры на территории гаражного кооператива. Хозяйке Блюма сразу же сообщили радостное известие, поэтому она примчалась, чтобы забрать щенка домой.

Блюм вернулся домой. Видео © VK / Питер_Решает

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Ольга Сливченко
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