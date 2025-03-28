В Подмосковье полиция ищет догхантеров, отравивших домашних собак

Правоохранительные органы в подмосковном Красногорске начали проверку после обнаружения в Интернете видеоролика, на котором зафиксирован случай отравления домашней собаки приманками с ядом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление правонарушителей, действиям которых будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством», — указано в сообщении.

Запись была выявлена в ходе мониторинга соцсетей сотрудниками городского управления МВД. Официальных обращений от граждан в полицию по этому поводу не поступало.