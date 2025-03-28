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28 марта, 17:15

Массовое весеннее обострение догхантеров началось в Подмосковье

SHOT ПРОВЕРКА: Три собаки погибли от рук догхантеров в подмосковном Красногорске

В подмосковном Красногорске зафиксирована вспышка активности догхантеров: в ЖК «Арт» за неделю погибли три домашние собаки декоративных пород (болонки, шпицы), отравившиеся, предположительно, через приманки, распыленные на траве и подброшенные в еду, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

По словам очевидцев, пострадали собаки декоративных пород: болонки и шпицы. Ветеринары отмечают, что у животных наблюдались схожие симптомы: судороги, рвота и признаки, напоминающие эпилептический припадок. Предполагается, что причиной отравлений стали разбросанные в траве и листве отравленные вещества или приманки с ядом.

Защита от догхантеров: Ветеринар назвал средство, которое спасёт отравленную собаку
Защита от догхантеров: Ветеринар назвал средство, которое спасёт отравленную собаку

Ранее Life.ru писал, что в Госдуме обсуждается ужесточение наказания для догхантеров, предложенное зампредом комитета по экологии Георгием Араповым. Он считает необходимым внести изменения в статью 245 УК РФ, чтобы более эффективно привлекать к ответственности за использование отравляющих веществ против животных.

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Life.ru/Шедеврум

Николь Вербер
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