Массовое весеннее обострение догхантеров началось в Подмосковье

В подмосковном Красногорске зафиксирована вспышка активности догхантеров: в ЖК «Арт» за неделю погибли три домашние собаки декоративных пород (болонки, шпицы), отравившиеся, предположительно, через приманки, распыленные на траве и подброшенные в еду, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

По словам очевидцев, пострадали собаки декоративных пород: болонки и шпицы. Ветеринары отмечают, что у животных наблюдались схожие симптомы: судороги, рвота и признаки, напоминающие эпилептический припадок. Предполагается, что причиной отравлений стали разбросанные в траве и листве отравленные вещества или приманки с ядом.