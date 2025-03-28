Массовое весеннее обострение догхантеров началось в Подмосковье
SHOT ПРОВЕРКА: Три собаки погибли от рук догхантеров в подмосковном Красногорске
В подмосковном Красногорске зафиксирована вспышка активности догхантеров: в ЖК «Арт» за неделю погибли три домашние собаки декоративных пород (болонки, шпицы), отравившиеся, предположительно, через приманки, распыленные на траве и подброшенные в еду, пишет SHOT ПРОВЕРКА.
По словам очевидцев, пострадали собаки декоративных пород: болонки и шпицы. Ветеринары отмечают, что у животных наблюдались схожие симптомы: судороги, рвота и признаки, напоминающие эпилептический припадок. Предполагается, что причиной отравлений стали разбросанные в траве и листве отравленные вещества или приманки с ядом.
Ранее Life.ru писал, что в Госдуме обсуждается ужесточение наказания для догхантеров, предложенное зампредом комитета по экологии Георгием Араповым. Он считает необходимым внести изменения в статью 245 УК РФ, чтобы более эффективно привлекать к ответственности за использование отравляющих веществ против животных.
Life.ru/Шедеврум