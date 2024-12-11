Меньше яда: Для догхантеров предложили ввести уголовку

Людей, которые специально раскладывают отраву для животных на улицах, предложили привлекать к уголовной ответственности. Соответсвующий законопроект в правительство России направил зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов. Его текст есть в распоряжении Life.ru.

Народный избранник отметил, что так называемых догхантеров зачастую не удаётся привлечь к ответственности из-за отсутствия прямых доказательств.

«Цель изменений — предотвратить жестокое обращение с животными со стороны догхантеров и привлечь к ответственности тех, кто пытается им навредить с помощью ядов или опасных предметов, даже если животное не пострадало. Это поможет улучшить защиту животных и обеспечить наказание для злоумышленников», — пояснил депутат.