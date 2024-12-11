Меньше яда: Для догхантеров предложили ввести уголовку
Депутат Арапов предложил ввести уголовную ответственность за догхантинг
Людей, разбрасывающих отраву для животных, предложили привлекать к уголовной ответственности. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Людей, которые специально раскладывают отраву для животных на улицах, предложили привлекать к уголовной ответственности. Соответсвующий законопроект в правительство России направил зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов. Его текст есть в распоряжении Life.ru.
Народный избранник отметил, что так называемых догхантеров зачастую не удаётся привлечь к ответственности из-за отсутствия прямых доказательств.
«Цель изменений — предотвратить жестокое обращение с животными со стороны догхантеров и привлечь к ответственности тех, кто пытается им навредить с помощью ядов или опасных предметов, даже если животное не пострадало. Это поможет улучшить защиту животных и обеспечить наказание для злоумышленников», — пояснил депутат.
Арапов предлагает внести изменения в статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» новый пункт, предусматривающий наказание за использование, изготовление и распространение отравляющих веществ или опасных предметов с целью навредить животным. Он отметил, что от действий догхантеров часто страдают не только уличные, но и домашние животные.
К сожалению, догхантеры довольно часто встречаются в российских регионах. Ранее в Москве задержали двоих предполагаемых догхантеров — мать и сына. Они опрыскивали собачью площадку каким-то веществом. При обыске квартиры полиция не нашла никаких химических веществ, поэтому парочку отпустили домой. Известно, что женщина не любила собак и собирала подписи на перенос площадки для животных. Однако большинству жителей площадка ничем не мешала и её оставили. Life.ru публиковал карту районов Москвы и Подмосковья, где орудуют догхантеры.