«Ходила поникшая»: Life.ru узнал, чем не угодили собаки предполагаемой догхантерше из Москвы
Предполагаемая женщина-догхантер из Москвы злилась на собак во дворе
Предполагаемая женщина-догхантер постоянно злилась на собак в своём дворе и требовала от их хозяев перенести площадку в другое место. По словам соседей, последнее время она находилась в депрессии. В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ жильцы дома на Кутузовском проспекте рассказали, что рассказали, что их 64-летняя соседка Ольга последнее время пыталась усиленно бороться против выгула собак во дворе и даже собирала подписи за перенос площадки для животных.
Предполагаемая догхантерша из Москвы. Фото © SHOT ПРОВЕРКОЙ
К слову, у неё нашлись и сторонники, которые поддержали инициативу, но они оказались в меньшинстве: подавляющее большинство было за собачек и площадку оставили. Сын Ольги Никита, по словам жильцов, даже оплатил установку во дворе небольшого фонтанчика — якобы в обмен на перенос площадки, но схема не сработала.
Но даже те, кто оставлял свои подписи за перенос, были шокированы попыткой отравления питомцев: очевидцы уверены, что Ольга с сыном распыляли на площадке отраву, хотя результатов экспертизы пока нет. Последние дни, по словам соседей, Ольга находилась в депрессии: «Всё время ходила поникшая и в чёрном».
Напомним, в Москве поймали предполагаемых догхантеров — женщину и её сына. К слову, «работа» Ольги попала на видео. Их задержали, но позднее отпустили — пока им не могут предъявить обвинения. Проводится проверка.