В Москве задержали пару предполагаемых догхантеров

По данным телеграм-канала, в ночь на 19 ноября во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в районе Дорогомилово местные жители заметили подозрительную парочку, которая опрыскивала собачью площадку каким-то веществом. Пока очевидцы вызывали полицию, неизвестные скрылись, однако позже их задержали.

Предполагаемыми догхантерами оказались 64-летняя женщина (именно она на видео обливает лавочку) и её 38-летнего сына. Дома у них никаких химических веществ обнаружено не было, сами они также отказались давать признательные показания. В результате полицейские отпустили задержанных после беседы. Скоро станут известны результаты экспертизы вещества, после чего будет принято решение о выдвижении обвинений.