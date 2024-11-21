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21 ноября, 16:02

В Москве задержали пару предполагаемых догхантеров

В Москве задержали предполагаемых догхантеров. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Предполагаемый догхантер опрыскивает лавочку на собачьей площадке неким веществом. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По данным телеграм-канала, в ночь на 19 ноября во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в районе Дорогомилово местные жители заметили подозрительную парочку, которая опрыскивала собачью площадку каким-то веществом. Пока очевидцы вызывали полицию, неизвестные скрылись, однако позже их задержали.

Предполагаемыми догхантерами оказались 64-летняя женщина (именно она на видео обливает лавочку) и её 38-летнего сына. Дома у них никаких химических веществ обнаружено не было, сами они также отказались давать признательные показания. В результате полицейские отпустили задержанных после беседы. Скоро станут известны результаты экспертизы вещества, после чего будет принято решение о выдвижении обвинений.

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Ранее SHOT ПРОВЕРКА опубликовала карту районов Москвы и Подмосковья, где орудуют догхантеры. Также стало известно, что догхантеры активизировались в Санкт-Петербурге. Тем временем эксперт составил психологический портрет догхантера. По его словам, таким людям характерны идейность и садистское стремление к цели.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MVolodymyr

Никита Никонов
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