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27 марта, 09:02

В Госдуме придумали, как мотивировать россиян брать животных из приюта

Депутаты Госдумы предложили ввести бесплатный проезд с животными из приюта

В России планируют ввести бесплатный проезд для пассажиров с животными из приюта, чтобы мотивировать людей брать себе несчастных кошек и собак. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

С данной инициативой к министру транспорта РФ Роману Старовойту пришли депутаты из «Новых людей» Георгий Арапов и Ярослав Самылин. Они объяснили, что приюты переполнены, а такая мера смогла бы облегчить их судьбу. Сегодня в РФ действует более 670 организаций с ненужными животными и все они переполнены. В некоторых регионах ведётся отлов и усыпление бродячих псов.

Инициаторы уверены, что отмена допсборов за путешествия с питомцем могла бы улучшить ситуацию. В 2023 году кошек и собак брали вдвое чаще, чем годом ранее. Сейчас за провоз питомца в поезде берут до пяти тысяч рублей, а в самолётах — от двух тысяч.

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Shutterstock / FOTODOM / nadisja

Николай Рюмин
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