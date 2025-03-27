В Госдуме придумали, как мотивировать россиян брать животных из приюта

В России планируют ввести бесплатный проезд для пассажиров с животными из приюта, чтобы мотивировать людей брать себе несчастных кошек и собак. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

С данной инициативой к министру транспорта РФ Роману Старовойту пришли депутаты из «Новых людей» Георгий Арапов и Ярослав Самылин. Они объяснили, что приюты переполнены, а такая мера смогла бы облегчить их судьбу. Сегодня в РФ действует более 670 организаций с ненужными животными и все они переполнены. В некоторых регионах ведётся отлов и усыпление бродячих псов.

Инициаторы уверены, что отмена допсборов за путешествия с питомцем могла бы улучшить ситуацию. В 2023 году кошек и собак брали вдвое чаще, чем годом ранее. Сейчас за провоз питомца в поезде берут до пяти тысяч рублей, а в самолётах — от двух тысяч.