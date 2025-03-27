Курский Хатико: Горюющий пёс сутки напролёт охранял тела убитых хозяев в приграничье

Бойцы российской армии нашли в одном из разрушенных домов Курской области собаку, которая охраняла убитых хозяев. Один из солдат снял горюющего «Хатико» на видео. Кадры публикует телеграм-канал «Украина.ру».

Истощённая собачка охраняет своих умерших хозяев. Видео © Telegram / Украина.ру

«Этот момент как не запечатлеть. Смотрите, собачка. Тут было два трупа, она охраняет, видимо, своих хозяев», — говорит боец за кадром.