Курский Хатико: Горюющий пёс сутки напролёт охранял тела убитых хозяев в приграничье
Бойцы ВС РФ сняли на видео, как собака охраняет убитых хозяев в Курской области
Бойцы российской армии нашли в одном из разрушенных домов Курской области собаку, которая охраняла убитых хозяев. Один из солдат снял горюющего «Хатико» на видео. Кадры публикует телеграм-канал «Украина.ру».
Истощённая собачка охраняет своих умерших хозяев. Видео © Telegram / Украина.ру
«Этот момент как не запечатлеть. Смотрите, собачка. Тут было два трупа, она охраняет, видимо, своих хозяев», — говорит боец за кадром.
Ранее российские военнослужащие спасли и вылечили собаку по кличке Багира в зоне спецоперации (СВО). Теперь животное помогает нашим бойцам на передовой.
Telegram / Украина.ру