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27 марта, 15:10

Курский Хатико: Горюющий пёс сутки напролёт охранял тела убитых хозяев в приграничье

Бойцы ВС РФ сняли на видео, как собака охраняет убитых хозяев в Курской области

Бойцы российской армии нашли в одном из разрушенных домов Курской области собаку, которая охраняла убитых хозяев. Один из солдат снял горюющего «Хатико» на видео. Кадры публикует телеграм-канал «Украина.ру».

Истощённая собачка охраняет своих умерших хозяев. Видео © Telegram / Украина.ру

«Этот момент как не запечатлеть. Смотрите, собачка. Тут было два трупа, она охраняет, видимо, своих хозяев», — говорит боец за кадром.

Ранее российские военнослужащие спасли и вылечили собаку по кличке Багира в зоне спецоперации (СВО). Теперь животное помогает нашим бойцам на передовой.

До мурашек: Видео с поднимающими крест бойцами ВС РФ восхитило иностранцев
До мурашек: Видео с поднимающими крест бойцами ВС РФ восхитило иностранцев
Обложка ©

Telegram / Украина.ру

Полина Никифорова
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