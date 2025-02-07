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Регион
7 февраля, 18:35

Боевая подруга: Российские военные спасли собаку Багиру в зоне СВО

SHOT: Российские военные спасли и вылечили собаку по кличке Багира в зоне СВО

Российские военнослужащие спасли и вылечили собаку в зоне спецоперации (СВО). Теперь животное помогает бойцам ВС РФ на передовой, сообщает SHOT.

Собака Багира играет с кротом. Видео © SHOT

Представители Народного Фронта рассказали телеграм-каналу, что операторы беспилотников заметили обеспокоенное животное несколькими месяцами ранее. Военные решили взять собаку к себе, назвав её Багирой, и стали о ней заботиться, интегрировав в свою команду. Багира быстро привязалась к российским солдатам и даже принимала участие в их операциях на фронте. Однако, к сожалению, у собаки возникли проблемы со здоровьем, и на её лечение удалось собрать 26 тысяч рублей. На данный момент состояние Багиры стабильное, и она чувствует себя хорошо.

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А ранее Life.ru писал, что российский военный спас от смерти щенка на фронте. Пёсик верно служил вместе с товарищами, пока не получил контузию в момент сбрасывания кассетных боеприпасов. Боец решил, что собаке не место на фронте, поэтому отправил семье в Новосибирск.

Обложка ©

SHOT

Дарья Нарыкова
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