Боевая подруга: Российские военные спасли собаку Багиру в зоне СВО

Представители Народного Фронта рассказали телеграм-каналу, что операторы беспилотников заметили обеспокоенное животное несколькими месяцами ранее. Военные решили взять собаку к себе, назвав её Багирой, и стали о ней заботиться, интегрировав в свою команду. Багира быстро привязалась к российским солдатам и даже принимала участие в их операциях на фронте. Однако, к сожалению, у собаки возникли проблемы со здоровьем, и на её лечение удалось собрать 26 тысяч рублей. На данный момент состояние Багиры стабильное, и она чувствует себя хорошо.