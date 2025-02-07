Боевая подруга: Российские военные спасли собаку Багиру в зоне СВО
SHOT: Российские военные спасли и вылечили собаку по кличке Багира в зоне СВО
Российские военнослужащие спасли и вылечили собаку в зоне спецоперации (СВО). Теперь животное помогает бойцам ВС РФ на передовой, сообщает SHOT.
Собака Багира играет с кротом. Видео © SHOT
Представители Народного Фронта рассказали телеграм-каналу, что операторы беспилотников заметили обеспокоенное животное несколькими месяцами ранее. Военные решили взять собаку к себе, назвав её Багирой, и стали о ней заботиться, интегрировав в свою команду. Багира быстро привязалась к российским солдатам и даже принимала участие в их операциях на фронте. Однако, к сожалению, у собаки возникли проблемы со здоровьем, и на её лечение удалось собрать 26 тысяч рублей. На данный момент состояние Багиры стабильное, и она чувствует себя хорошо.
А ранее Life.ru писал, что российский военный спас от смерти щенка на фронте. Пёсик верно служил вместе с товарищами, пока не получил контузию в момент сбрасывания кассетных боеприпасов. Боец решил, что собаке не место на фронте, поэтому отправил семье в Новосибирск.