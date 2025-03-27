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Регион
26 марта, 23:20

До мурашек: Видео с поднимающими крест бойцами ВС РФ восхитило иностранцев

Видео с поднимающими крест бойцами ВС РФ вызвало мурашки у иностранцев

Российские военнослужащие подняли гигантский православный крест, который пытались сломать украинские боевики во время оккупации приграничных районов Курской области. Сильные кадры облетели зарубежные соцсети и вызвали настоящее восхищение у иностранцев.

Военнослужащие поднимают крест. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Видеоролик на свою страницу в X репостнул ирландский журналист Чей Боуз. Комментарии под его постом свидетельствуют о том, что поступок российских военных до глубины души тронул пользователей соцсети.

«Если честно, мурашки по коже от этого зрелища. Крест — это часть нас. Наша вера», — написал один из юзеров.

«Да благословит Бог этих воинов креста», — добавил другой.

«Почему люди Зеленского уронили его? Интересно...», — задался неудобным вопросом третий комментатор.

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Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Илья Пушкарев
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